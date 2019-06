Non riesce più a scendere - Foto

Cane soccorso alle Buche di Nese Intervento dei vigili del fuoco di Bergamo alle Buche di Nese per recuperare un cane di grossa taglia.

Il cane, di proprietà di un ragazzo milanese con residenza a Bergamo, era affaticato e non riusciva più a scendere. L’intervento è scattato intorno alle 16 di sabato 29 giugno: il cane è stato imbragato e in certi passaggi, data la zona impervia, sollevato per permettere una migliore discesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA