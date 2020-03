Non rispetta l’ordinanza del decreto

Chiuso bar in via Autostrada a Bergamo Lo ha comunicato la Questura di Bergamo che è intervenuta a sanzionare il gestore.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo gli agenti della Divisione P.A.S.I. della Questura di Bergamo, ha proceduto alla chiusura di un bar di via Autostrada, perché si è accertato che il proprietario teneva aperto l’esercizio pubblico sebbene non autorizzato secondo i dettami del D.P.C.M. del 11 marzo 2020 e senza attenersi alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e successive integrazioni, non rispettando il gestore l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

Gli agenti hanno proceduto anche a deferire all’Autorità Giudiziaria la proprietaria per violazione all’art. 650 c.p., intimando contestualmente la chiusura del locale.

