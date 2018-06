Non solo il sacchetto, ora serve la bottiglia Nuove regole per i bisogni dei cani

Non solo il sacchetto, ora serve la bottiglia

Tempi duri per i pedrenghesi proprietari di un cane. D’ora in avanti dovranno attrezzarsi di bottigliette per sciacquare via dal suolo pubblico la pipì dei loro amici a quattro zampe. Dotarsi di sacchetti per rimuovere le deiezioni non sarà sufficiente. Il Comune di Pedrengo ha introdotto una modifica al regolamento di polizia locale sulle deiezioni degli animali.

