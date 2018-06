Notte di temporali e nubifragi al Nord

Pioggia fino al pomeriggio, poi il sole Pomeriggio instabile ancora sulla Bergamasca dopo il nubifragio della notte che ha compito pesantemente il territorio con pioggia molto violenta e allagamenti.

Maltempo che ha compito tutto il Nord e il Centro. Nel Padovano un forte temporale con nubifragio ha accumulato in poche decine minuti una cinquantina di millimetri d’acqua, provocando allagamenti su alcune strade e in scantinati, ma anche black out segnalati nella zona ovest della città. Contemporaneamente altri temporali si sono formati sulle Alpi occidentali e sulla dorsale emiliana, oltre che sull’Appennino centrale.

Venerdì mattina la pioggia prosegue ma andrà attenuandosi, con un miglioramento nel weekend. L’aria è instabile, ma da sabato e anche per domenica si aspetta il sole, con trenta gradi in pianura e caldo pure in montagna. Domenica quindi ancora tempo abbastanza bello, forse con qualche nuvola in più sulle Orobie dove, come sempre, va messo in conto il rovescio pomeridiano.

Resta il ricordo della serata di giovedì, segnata dagli acquazzoni: problemi anche lungo le strade con allagamenti che hanno reso difficile il passaggio delle auto. Ecco un video che ci hanno inviato i nostri lettori sulla situazione all’altezza del sottopasso tra via San Giovanni Bosco e via Bonomelli intorno alle 22.

