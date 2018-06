Vento forte, pioggia e grandine a Bergamo

Allagamenti in via Bonomelli - Video L’allerta era alta e il maltempo non si è fatto attendere: nella serata di giovedì 7 giugno temporali e allagamenti sulle strade anche in città.

L’allerta era alta e il maltempo non si è fatto attendere, con vento forte, pioggia battente e grandine anche a Bergamo. La tarda serata di giovedì 7 giugno è stata segnata dagli acquazzoni in Bergamasca, città compresa: problemi anche lungo le strade con allagamenti che hanno reso difficile il passaggio delle auto. Ecco un video che ci hanno inviato i nostri lettori sulla situazione all’altezza del sottopasso tra via San Giovanni Bosco e via Bonomelli intorno alle 22.

