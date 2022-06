Notte prima degli esami: mandaci un ricordo della tua maturità

«Gli esami sono vicini» e «maturità t’avessi preso prima», cantava Antonello Venditti nel 1984. Con la sua canzone «Notte prima degli esami» ha segnato un’epoca e da allora ha accompagnato quasi quarant’anni di maturandi: chi non conosce la sua Claudia e l’omonimo film del 2006? Chi non ha affrontato il primo giorno di esami con il suo ritornello in testa? Ebbene, anche quest’anno la maturità sta arrivando e alla prima prova (22 giugno, il tema) mancano pochi giorni: per l’occasione «L’Eco di Bergamo» ha deciso di provare a raccontare tramite immagini la «Notte prima degli esami» degli studenti bergamaschi di più generazioni.

Da oggi, mercoledì 15 giugno, fino a fine giugno invitiamo tutti i nostri utenti a inviarci su Instagram immagini della loro maturità e dell’ultimo anno di superiori: foto di compagni di classe, gite, quaderni, fogli di appunti, professori… Ogni ricordo che ci manderete sarà prezioso: da scatti in bianco e nero a selfie pubblicati nelle stories di Instagram, da racconti di quando la maturità era in sessantesimi a storie di chi l’esame l’ha sostenuto in piena pandemia. Utilizzeremo il vostro materiale per creare un collage con cui rappresentare decenni di storie, attimi speciali colti sul finire dell’adolescenza.