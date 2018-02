Nuova ondata di maltempo - Foto

Pioggia, vento e neve a bassa quota Dopo una domenica con il bel tempo, la Bergamasca ripiomba in un peggioramento che attende tutta l’Italia.

A segnalarlo 3BMeteo: l’alta pressione rimarrà defilata in Atlantico ma nel contempo punterà verso la Scandinavia. Il Mediterraneo occidentale e l’Italia soprattutto settentrionale verranno interessate, seppur marginalmente, dall’azione fredda, con tempo dunque che si presenterà decisamente più invernale per tutta la nuova settimana.

La neve a Clusone

(Foto by Foto Fronzi)

Ecco spiegate le nuove precipitazioni in città e provincia, con anche la neve a quote basse (200-400m) tra Lombardia, Piemonte, Liguria interna ed Emilia centro occidentale. Neve sulle montagne bergamasche, nevischia anche a basse quote e tra martedì e mercoledì il vortice di bassa pressione sarà ancora più intenso, con un nuovo abbassamento delle temperature.

Clusone dall’alto

(Foto by Fronzi)

Neve a Foppolo

Ancora difficile fare previsioni per il lungo weekend di Carnevale. Nel frattempo non dimenticate l’ombrello (e sciarpa e cappello). Sicuramente la neve non manca come dimostrano le webcam di Foppolo.

