Nuova stazione: mobilità sostenibile, più funzioni e servizi per i viaggiatori - Il progetto

Ripensare la stazione per trasformarla in un efficace nodo di mobilità integrata e in un polo di servizi per la città. È questo l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale di Bergamo con Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), che hanno presentato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del «Nuovo Hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile della stazione di Bergamo».