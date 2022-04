Nuovi lavori in Città Alta, ecco le variazioni del traffico e della sosta

Gli interventi viabilistici

Sono quindi previsti, dalle ore 9.00 di martedì 26 aprile 2022 e fino alle ore 18.00 di lunedì 25 luglio 2022, i seguenti provvedimenti viabilistici:

- all’interno del campo sportivo della Fara

area di stoccaggio per materiali e mezzi dell’impresa

- in Piazzale Brigata Legnano

realizzazione di due stalli di sosta per gli invalidi, a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, in alternativa a quelli soppressi in Via Solata

- in Piazza Mercato del Fieno (solo dalle ore 19.00 e fino alle ore 9.00 del giorno successivo) è consentita la sosta negli stalli ivi ubicati, senza pagamento della tariffa, solo ai veicoli dei residenti di Città Alta dotati del permesso CA1 e CA2 regolarmente esposto

- in Via Solata

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli di sosta ricadenti nell’area di cantiere

- sotto il fornice che collega Via Solata a Via Gombito

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli

inversione del senso di marcia, a seconda delle necessità operative del cantiere, per meglio gestire la viabilità

- in Via Solata nel tratto compreso tra il civico 2 e Vicolo Mercato del Fieno

strada a fondo chiuso in corrispondenza degli scavi

divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli con entrata ed uscita dei soli veicoli autorizzati da monte oppure da valle rispetto all’area interdetta compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai

- in Via Solata nel tratto compreso tra il Vicolo Mercato del Fieno e la Piazza Mercato del Fieno

istituzione del doppio senso di circolazione

- in Via alla Rocca nel tratto compreso tra il civico 13 e Piazza Mercato delle Scarpe

istituzione del senso unico alternato di circolazione e regolato da impianto semaforico temporaneo di cantiere

- in Vicolo Mercato del Fieno

strada a fondo chiuso in corrispondenza degli scavidivieto di transito per tutte le categorie dei veicoli