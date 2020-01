Nuovo caso di meningite nel Sebino

Predore, gravissima donna di 48 anni La donna, Marzia Colosio, si è sentita male e giovedì è stata trasportata in condizioni disperate agli Spedali Civili di Brescia.

Si è sentita male il primo giorno dell’anno e le sue condizioni sono peggiorate sensibilmente in poche ore, tanto che il 2 gennaio verso le 16 è stata trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

La donna, Marta Colosio 48enne originaria di Tavernola ma residente a Predore, è stata colta da una forma aggressiva di meningite e le sue condizioni sono disperate.

L’Ats e i comuni del lago d’Iseo si sono attivati subito per avviare la profilassi per i parenti e per coloro che hanno avuto un contatto con la donna negli ultimi giorni. Da poco il sindaco di Predore Paolo Bertazzoli ha pubblicato un comunicato rivolto a tutti suoi concittadini:

«Ho appreso in data odierna di un presunto caso di meningite che avrebbe colpito la nostra concittadina Marzia Colosio, resistente in Via Carrobbio. Invito tutta la popolazione a stringersi intorno a Marzia e ai suoi cari per far percepire alla famiglia la vicinanza della nostra Comunità. In ogni caso, si invitano tutti i congiunti e quanti ritengano di aver avuto contatti non sporadici con la persona colpita negli ultimi giorni, a prendere contatto con Ats Trescore al n. 035/385456, con il proprio medico di base o con la Guardia Medica al fine di concordare l’avvio immediato della profilassi antibiotica. Non appena concorderemo con Ats nuove iniziative di prevenzione, queste saranno subito comunicate alla popolazione».

Si tratta del quarto caso nelle ultime settimane nella zona del Sebino, dopo i tre precedenti avvenuti a persone residenti a Villongo: la prima ad essere colpita il 3 dicembre è stata una studentessa di 19 anni Veronica Cadei, per cui purtroppo l’infezione si è rilevata fatale. Pochi giorni dopo è toccato a un’allieva sedicenne del Serafino Riva di Sarnico, che è stata salvata e infine, il 23 dicembre scorso, un 36enne anche lui colpito da meningococco di tipo C, che ora sta meglio.

Seguono aggiornamenti.

