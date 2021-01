Nuovo Dpcm, leggi qui le nuove regole

Zona rossa, ecco cosa sapere Le precedenti disposizioni prevedevano che ci fosse la didattica a distanza per le scuole superiori anche nelle Regioni in area arancione, il nuovo Dpcm invece dispone didattica a distanza solo nelle Regioni rosse e in tutte le altre, per le superiori, presenza almeno al 50% e fino al 75%. La restante parte della didattica viene svolta a distanza. Ecco cosa sapere per rispettare la zona rossa.

Oltre alla didattica a distanza da lunedì, ad eccezione della prima media e della scuola primaria, ecco cosa sapere per rispettare le regole della zona rossa.



Sarà vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità e urgenza e in particolare sarà vietato uscire dal proprio Comune e Regione. È sempre consentito il rientro alla propria abitazione, sarà vietato raggiungere una seconda casa fuori dai confini comunali se non per motivi di urgenza o necessità (lavori, recupero di materiale urgente). È confermata la deroga dei 30 km fuori dai confini comunali per comuni con meno di 5000 abitanti, ma è vietato raggiungere il capoluogo di provincia. Con una specifica: lo spostamento verso un’abitazione privata per trovare parenti o amici all’interno del comune è consentito per un massimo di una volta al giorno e per un massimo di due persone.

SCARICA QUI IL NUOVO DPCM

Resta la fascia di coprifuoco 22-5, ecco le info più importanti da ricordare:

Sono sospese le attività al dettaglio tranne la vendita di generi alimentari o di prima necessità;

sono sospese le attività di ristorazione in loco;

È consentito l’asporto dei bar entro e non oltre le 18 mentre è consentito l’asporto dei ristoranti fino alle 22;

L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA