Oggi è il giorno della scelta: si vota

Seggi aperti fino le 23, segui qui l’affluenza Seggi aperti alle 8, è la giornata di voto e si voterà fino alle 23: sono 868.007 i bergamaschi chiamati alle urne per votare per elezioni politiche e regionali.

La macchina elettorale in città (dove gli aventi diritto sono oltre 92 mila) è pronta, lavora da giorni e ha un costo di circa 300 mila euro. Ieri è stata una giornata di super lavoro, con l’allestimento dei seggi e l’insediamento dei presidenti e scrutatori (un costo di circa 200 mila euro), operazioni seguite dall’Ufficio elettorale del Comune e della Prefettura. I contrattempi non sono mancati, dalle piccole cose (due timbri rotti, subito sostituiti) alla sostituzione «last minute» degli scrutatori che ieri, alle 16, non si sono presentati ai seggi.

Ma a Palazzo Uffici c’erano 83 persone pronte a prendere il loro posto. In campo 1.228 scrutatori distribuiti su 103 seggi. Anche oggi gli uffici dell’Anagrafe di Palazzo Frizzoni saranno aperti per chi ha bisogno dei documenti necessari per votare.

Alle 12 i primi dati di affluenza per le Regionali.

ECCO COME SI VOTA

