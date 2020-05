Oggi la Messa Crismale con il vescovo

Alle 10 segui qui la diretta online Anche oggi e nei prossimi giorni, sempre grazie a Bergamo Tv e il nostro sito web, sarà possibile partecipare alle intense celebrazioni liturgiche che caratterizzeranno questa settimana in preparazione alla solennità di Pentecoste.

Questa mattina, alle 10, in diretta dalla Cattedrale, il Vescovo celebrerà la Messa Crismale, durante la quale ogni anno, il Giovedì Santo, tutti i sacerdoti rinnovano le loro promesse e vengono benedetti gli oli santi. In Settimana Santa non si è potuto viverla e ora avrà una forma però particolare. Saranno infatti presenti i rappresentanti dei sacerdoti: i vicari territoriali, i moderatori delle fraternità presbiterali e coloro che hanno un servizio diocesano.

Oggi pomeriggio, alle 17.30, ci sarà, sempre con il Vescovo, l’ultimo appuntamento con

il Rosario

Sabato sera, alle 20.30, in diretta dal Duomo, il Vescovo presiederà la Veglia di Pentecoste, con i rappresentanti dei laici della diocesi: l’ascolto di alcune testimonianze si farà invocazione allo Spirito Santo creatore, consolatore, per avere da lui forza, luce, vita, grazia.

Domenica, alle 10.30, Mons. Beschi, concluderà le sue celebrazioni in diretta tv, con la solenne celebrazione della Messa di Pentecoste. Ci ricorda il Vescovo: «Le celebrazioni liturgiche con la presenza dell’assemblea sono parte integrante e decisiva della vita cristiana, ma la graduale ripresa della celebrazione chiede comunque ai fedeli e ai sacerdoti il rispetto di diverse indicazioni cautelative. Vogliamo invece che sia sentita, vissuta, compresa come benedizione per tutti e per ciascuno».

