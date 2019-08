Luca e Matteo, oggi è il giorno dell’addio

I funerali alle 15 in Borgo Palazzo Un’unica cerimonia, nella chiesa parrocchiale di piazza di Sant’Anna, per l’ultimo saluto ai due giovani morti domenica 4 agosto ad Azzano San Paolo.

Saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 12 agosto, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna, in Borgo Palazzo, i funerali di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, 21 e 18 anni, i due giovani travolti e uccisi domenica scorsa, 4 agosto, ad Azzano San Paolo mentre tornavano a casa dopo aver trascorso la serata alla discoteca «Setai» di Orio al Serio: viaggiavano in sella a una Vespa 125, investita da una Mini Cooper guidata da Matteo Scapin, 33 anni, di Curno, che ora è agli arresti domiciliari per omicidio stradale. In questi due giorni la camera ardente con le bare dei due giovani allestita nella chiesina dell’oratorio di Borgo Palazzo è stata visitata da moltissime persone.

