Ognissanti, il vescovo presiede le Messe in Cattedrale e al cimitero di Bergamo

Nella solennità di Ognissanti, martedì primo novembre, il vescovo Francesco Beschi presiede, alle 10,30 in Cattedrale, una solenne Concelebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, come da tradizione, il vescovo raggiunge la chiesa del cimitero civico, dove alle 15 presiede una Messa solenne in suffragio di tutti i defunti della città, concelebrata da alcuni parroci delle parrocchie cittadine. Presenti anche le autorità civili, politiche e militari. Al termine, corteo in due tappe per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre.