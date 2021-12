Olera, camion finisce di traverso: strada bloccata per due ore

Camion di traverso lungo la carreggiata in via Olera

Un camion è finito di traverso sulla strada che collega Olera a Monte di Nese nella prima mattina di giovedì 9 dicembre: l’autista, un uomo di 40 anni, ha perso il controllo del mezzo pesante, forse per le condizioni meteorologiche avverse e il manto stradale bagnato dalla neve e dal ghiaccio, ed è finito fuori strada. L’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco prima delle 7 in via Olera: sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118 con due ambulanze oltre ai Carabinieri di Bergamo. L’autista è stato portato all’ospedale di Alzano Lombardo per degli accertamenti ma ha riportato solo lievi ferite. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 9.30.

