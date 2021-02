Oltre 300 mila clic, Bergamo batte Genova

Rigoni finanzia il restauro di un monumento Bergamo vince la sfida online lanciata dalla Rigoni di Asiago, azienda veneta famosa per le sue marmellate e creme spalmabili. Verrà finanziato il restauro di un monumento: non è stato ancora svelato quale.

Bergamo vince la sfida a colpi di clic lanciata online dalla Rigoni di Asiago – azienda nota per le sue marmellate, il miele e le creme spalmabili – per finanziare il restauro di un monumento. Sono oltre 305.438 i voti ottenuti da Bergamo sul sito dell’azienda veneta (sondaggio chiuso alle 15 di mercoledì 17 febbraio), contro i 138.374 ottenuti da Genova. La nostra città otterrà così il finanziamento per restaurare un monumento: per ora non è stato svelato quale. Il progetto #RigoniForArts ha l’obiettivo di dare una nuova vita ai monumenti delle città italiane e l’azienda ha coinvolto la rete per decidere a chi destinare il finanziamento. Come testimonial di Bergamo è stato scelto il «pastry chef» di Casnigo Carlo Beltrami, vincitore della quinta edizione, nel 2017, di «Bake off Italia», mentre per il capoluogo ligure è stata scelta la band genovese degli Ex-Otago. Rigoni non è nuova a iniziative come questa: ha già sostenuto, in passato, il restauro di una chiesa rupestre di Matera, della statua del Todaro di Venezia e degli affreschi del chiostro grande di Santa Maria Novella, a Firenze.

«Un grande risultato per la nostra Bergamo. La valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale è un segnale importante per il rilancio culturale dei nostri territori. Complimenti alla città e grazie a tutti coloro che, con il loro voto, l’hanno voluta premiare». Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, commenta i risultati del concorso. «Si tratta di un ulteriore, importante tassello per rendere Bergamo e la Lombardia luoghi sempre più attrattivi», conclude Lara Magoni.

