Omaggio ai Caduti in Rocca e in centro

Il 4 Novembre a Bergamo: tutte le info Lunedì mattina in Rocca la deposizione delle corone. Poi la cerimonia in centro con associazioni e autorità.

Il 4 Novembre 1918 entrò in vigore l’armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, il 4 Novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del «Milite ignoto» all’Altare della Patria di Roma e, l’anno dopo, quella giornata fu dichiarata Festa nazionale.

Per celebrare il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, il Comune di Bergamo ha predisposto per lunedì un programma di eventi commemorativi a cui tutta la cittadinanza è invitata. Alle 9,30 in Rocca saranno deposte le corone d’alloro. La deposizione delle corone avverrà anche in città bassa, alle 10 a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi. Alle 10,15 in piazza Vittorio Veneto schieramento dei reparti in armi, afflusso delle autorità e delle rappresentanze civili e militari cui seguirà, alle 10,30, l’inizio della cerimonia.

Dopo gli onori ai labari delle Associazioni combattentistiche e d’arma, ai gonfaloni di Comune e Provincia e alle autorità, si terrà l’alzabandiera, cui seguirà la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti. Verrà data lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Seguiranno il saluto del sindaco e del comandante del 3° Reggimento Aves «Aquila». Alle 18, in piazza Vittorio Veneto, la cerimonia di ammainabandiera.

