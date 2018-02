Operazione antidroga alla stazione

Controllate decine di persone Controllo straordinario in zona stazione ferroviaria e in piazzale della Malpensata.

Martedì pomeriggio i carabinieri della compagnia di Bergamo, congiuntamente con l’unità cinofila, hanno dato controllato diverse decine di persone, denunciandone uno (di nazionalità tunisina) perché trovato in possesso di hashish e di un tirapugni e segnalandone diversi quali consumatori. I controlli sono stati estesi anche all’interno di alcuni esercizi commerciali lungo la via Bonomelli e all’interno dello scalo ferroviario. Inoltre sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30g di sostanza stupefacente del tipo “hashish” occultati in prossimità di alcuni alberi all’interno del parco della Malpensata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA