Operazione antidroga alla stazione

I carabinieri denunciano 4 persone I carabinieri di Bergamo, in collaborazione con le unità cinofile di Orio al Serio, hanno portato a termine un’operazione antidroga in tutta la zona della stazione.

Nella serata di venerdì i militari hanno identificato sessanta persone in tutta l’area della stazione ferroviaria e in via Bonomelli, via Paglia, via Quarenghi e via San Giorgio. Quattordici persone avevano precedenti specifici riguardanti spaccio di sostanze stupefacenti. Quattro sono state denunciate: «Un uomo, 44enne, originario di Seriate, per porto di armi o oggetti atti ad offendere – si legge nella nota stampa diffusa dall’Arma -; un uomo, 27enne, di nazionalità rumena, per non aver ottemperato al “foglio di via” dal comune di Bergamo; un uomo, 34enne, di origine nigeriana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; una donna, 32enne, di origini rumene, per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione».

