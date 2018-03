Orio, lunedì sciopero dalle 13 alle 17

Aeroporto, garantiti voli indispensabili La mobilitazione è stata comunicata da Enav e indetta a livello locale solo nello scalo orobico dai sindacati. Settimana scorsa una medesima iniziativa aveva portato alla cancellazione di due voli.

L’Enav rende noto che lunedì 19 marzo è previsto uno sciopero locale all’aeroporto di Orio al Serio, dalle 13 alle 17, indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl-Ta e Unica: saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo la normativa vigente.

Da Sacbo spiegano che lo sciopero segue un’analoga agitazione della settimana scorsa e che non è possibile al momento prevederne le conseguenze sui voli. Quelli che ricadono nella fascia dello sciopero potrebbero essere riprogrammati in altri orari. Settimana scorsa solo due voli Ryanair erano stati cancellati, con preavviso per i passeggeri di molte ore. Lo sciopero rientra tra le azioni sindacali di una vertenza in corso allo scalo.

