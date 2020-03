Ospedale degli Alpini, pronti i pavimenti

Fiera di Bergamo: si lavora senza sosta Proseguono a pieno ritmo i lavori per l’allestimento dell’ospedale da campo dell’Ana all’interno del padiglione B della Fiera di Bergamo.

Proseguono a pieno ritmo i lavori per l’allestimento dell’ospedale da campo dell’Ana all’interno del padiglione B della Fiera di Bergamo.

Nella mattinata di martedì 24 marzo è previsto il termine dei lavori di posa della pavimentazione donata dal Gruppo Limonta di Costa Masnaga, nel lecchese. I lavori sono iniziati nella mattinata di domenica 22: al termine gli alpini, insieme ai collaboratori della Limonta, avranno posato circa 6.500 metri quadri di linoleum.

«Ringraziamo Limonta per la donazione, ma soprattutto per la tempestività nel rispondere al nostro appello» spiega Fabio Sannino, presidente di Ente Fiera Promoberg. Dopo i primi contatto di venerdì, domenica tutti erano già all’opera per posare una pavimentazione solitamente è destinata a impianti sportivi. «In questo momento ogni azienda deve reinventarsi e mettere a disposizione della comunità i propri prodotti al fine di combattere nei tempi più rapidi la diffusione del virus» sottolinea Paolo Limonta, presidente della società lecchese.

Promoberg ha subito fornito la massima collaborazione. Grazie alla conoscenza della struttura, l’ente fieristico sta attivamente partecipando alla fase di allestimento preliminare all’insediamento della parte sanitaria, per accelerare al massimo la realizzazione della struttura. La più grande nel suo genere in Europa che ospiterà 160 posti letti per malati di Covid-19.

«Siamo certi che questo nuovo ospedale da campo darà un po’ di respiro alle strutture bergamasche che in questo momento si trovano in una situazione di estremo carico operativo» spiega Antonio Tonarelli, direttore logistico dell’ospedale da campo dell’Ana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA