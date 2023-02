Ossigeno ai malati Covid, bombole a 4.731 persone: l’Ats ricorda l’impegno

A tre anni dall’esplosione della pandemia causata dal virus Sars-Cov2, l’Ats di Bergamo, Agenzia per la tutela della salute, ricorda l’impegno profuso per garantire ai pazienti, malati e bloccati in casa, l’aiuto per respirare: tra fine febbraio e aprile 2020, sono stati 4.731 i bergamaschi che hanno beneficiato dell’ossigenoterapia domiciliare, per un totale di 9.689 consegne. Un servizio prezioso, vitale, che ha consentito in larga parte di evitare l’ospedalizzazione in un periodo in cui gli ospedali erano già al limite. Fu un’operazione – presa poi a modello dalla Regione – costruita in sinergia con molti attori: le farmacie del territorio, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e le 14 Unità territoriali sociali (create dal Consiglio di rappresentanza dei sindaci con il supporto della Fondazione della Comunità Bergamasca), i medici di base.