Otto gli italiani morti nel disastro

C’è un commercialista bergamasco Tre membri di una onlus bergamasca, in Etiopia per verificare un nuovo progetto attivato nel Paese. Si tratta di un commercialista bergamasco, e di una coppia della provincia di Arezzo.

Erano andati a verificare come stava procedendo il progetto di cooperazione attivato dalla loro onlus, Africa Tremila, con sede a Bergamo. I tre sono tra le 8 vittime italiane, tra le 157 in totale, del volo Addis Abeba-Nairobi dell’Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina, sei minuti dopo il decollo. La conferma è arrivata dal Kenya.

A bordo del Boeing 737 c’erano 149 passeggeri ed 8 membri dell’equipaggio, di 35 nazionalità. Il bergamasco è Matteo Ravasio, commercialista residente in città e tesoriere della onlus; i due toscani sono Carlo Spini, presidente dell’associazione, e la moglie Gabriella Vigiani. Recentemente il presidente della onlus era stato in città per una iniziativa dell’Associazione Artigiani.

Spini, che era un medico, da almeno dodici anni volava in Africa come presidente dell’associazione per diversi progetti umanitari avviati nel continente.

«Grande commozione per la strage di oggi e la perdita tra gli altri anche di due aretini «nostri concittadini. Siamo molto addolorati e colpiti di fronte a una simile tragedia e per la loro perdita». Lo ha commentato all’Adnkronos il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.

Nella lista dei passeggeri figurano anche l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale. Il pilota aveva segnalato difficoltà ed aveva avuto l’autorizzazione a rientrare. «Il velivolo non aveva mai avuto problemi, era nuovo di zecca consegnato a novembre 2018», afferma il ceo della compagnia.

«Esprimo il mio dolore per le vittime, e il mio cordoglio alle famiglie, per la tragedia aerea accaduta in Etiopia. Sono addolorato per le vittime italiane e da bergamasco sono ulteriormente colpito nel sapere che forse una o più vittime provenivano dalla provincia di Bergamo. Una preghiera per tutti loro». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

«Contatteremo i congiunti delle vittime lombarde per metterci a loro a disposizione garantendo tutto il nostro sostegno» dice su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana esprimendo «a nome mio, dell’intera Giunta e di tutti i nostri concittadini, il cordoglio per le vittime della sciagura che ha coinvolto i passeggeri di un volo diretto dall’Etiopia in Kenya».

A «rendere ancor più tragico questo incidente, il fatto che - secondo le prime notizie - a bordo vi fossero anche otto italiani, tre dei quali lombardi. Bergamaschi appartenenti a una Onlus diretti a Nairobi. A tutte le famiglie le più sentite condoglianze della Regione Lombardia» aggiunge Fontana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA