Over 60, a Bergamo accesso libero al centro vaccinale più vicino e dose unica J&J Fino alla fine del mese di luglio, l’obiettivo è aumentare i vaccinati over 60. Nella Bergamasca manca il 14% della popolazione over 60.

Al fine di promuovere l’adesione alla vaccinazione anti-Covid19 da parte degli over 60 non ancora vaccinati – che sul territorio di Bergamo sono circa 44.257 (pari al 14% della popolazione over 60) – Ats Bergamo e i centri vaccinali locali hanno deciso di aprire l’accesso diretto alla vaccinazione senza prenotazione per questa categoria di cittadini fino al 31 luglio. Inoltre sarà garantita la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson che prevede una sola e unica dose (quindi non necessita di richiamo).

«È già stata raggiunta una copertura molto elevata (86%) per questa fascia di età ma, per garantire la massima protezione, anche rispetto alle varianti e in considerazione che si tratta di una fascia anagrafica a rischio, il sistema sanitario territoriale ha deciso di offrire questa duplice opportunità rappresentata dall’accesso libero e dalla somministrazione unica – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo – Ci auguriamo che in tanti approfittino di questa occasione vaccinarsi direttamente e assicurarsi così la copertura rispetto al coronavirus».

La cittadinanza interessata ha quasi un mese a disposizione per accedere direttamente alla vaccinazione con, in più, il vantaggio della dose unica. L’ampia disponibilità temporale è anche finalizzata a diluire l’afflusso. Se nel giorno di presentazione l’afflusso di persone dovesse comunque rivelarsi significativo, sarà possibile concordare direttamente con il centro vaccinale più vicino una data alternativa.

