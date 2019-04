Pagamento ticket, cambiano le regole

In coda per l’esenzione, ma c’è tempo Ora per poter accedere all’esenzione del pagamento del ticket, gli aventi diritto appartenenti ad alcune categorie devono consegnare annualmente un’autocertificazione.

Tutti in coda agli sportelli dei Presidi sociosanitari territoriale per il rinnovo dell’esenzione del ticket per reddito: le nuove regole di Regione Lombardia in vigore dall’inizio del 2019 hanno eliminato il meccanismo del rinnovo automatico. Un meccanismo che sta portando centinaia di cittadini a rivolgersi agli ex distretti per la consegna del documento. Ogni giorno si registra un grande afflusso al Presst di Borgo Palazzo. Si segnalano una media di anche 300 utenti al giorno agli sportelli, anche se il termine della presentazione è il 30 giugno.

Secondo le disposizioni del Pirellone, dunque, «i cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi agli sportelli Asst (o anche presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40) per rinnovare, tramite autocertificazione, le esenzioni, oppure potranno procedere on line, autenticandosi al sito del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dei Servizi welfare on line. Le suddette disposizioni si estendono anche alle esenzioni già registrate in anagrafe regionale, a cui verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo 2019». A questa scadenza, però, le procedure non risultavano completate, così la Regione ha disposto la proroga al 30 giugno di quest’anno. Ma pochi lo sanno.

