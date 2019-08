Piazza Vecchia si trasforma - Foto

Si lavora per «I Maestri del paesaggio» A una settimana dall’inaugurazione, inizia a prendere forma il grande polmone verde protagonista de «I Maestri del paesaggio», la manifestazione diffusa che dal 5 al 22 settembre rivoluzionerà con i colori della natura le piazze storiche di Bergamo.

In vista della Notte bianca di giovedì prossimo che darà il via alla kermesse, i primi alberi hanno iniziato a fare la loro comparsa in Piazza Vecchia, che per l’occasione verrà trasformata in una «Green square» sotto le direttive di Luciano Giubbilei, l’architetto del paesaggio italo-inglese scelto quest’anno da Arketipos per trasformare uno dei principali luoghi simbolo di Città Alta in uno straordinario giardino.

Attorno alla fontana del Contarini verranno posizionate isole verdi di erbacee perenni (12 mila i vasi previsti), sedute in pietra e 35 esemplari di koelreuteria paniculata: il cosiddetto «albero dorato della pioggia»,che può raggiungere i 7 metri di altezza.

Con la prima sorpresa

5, 6 e 7 settembre 2019 | Piazza Vecchia, Bergamo

Alle radici dell’energia. Spettacolo di danza acrobatica e atletica

Uno spettacolo di danza, luci, teatro, mimica, aperto e gratuito per tutti.

Tre notti magiche, in piazza Vecchia.

Tre repliche per tre serate sotto le stelle, all’interno di Green Square, allestimento firmato quest’anno da Luciano Giubbilei e centro di Landscape Festival.

Lo spettacolo di Kataklò, promosso da ABenergie, unirà danza, atletismo acrobatico, mimica, humor, suoni, luci e costumi per dare vita a coreografie immaginifiche che indagano l’energia a partire dalle sue radici più profonde. In dialogo con il tema 2019 del festival, Pioneer Landscape come la celebrazione della vegetazione pioniera e spontanea, la performance sarà un continuo crescendo di forza ed emozione, espressa dai corpi e dai loro movimenti di grande audacia tecnica, vera cifra stilistica della compagnia. L’evento prevede ogni sera tre repliche: ore 21.00, 21.30 e 22.10. Ingresso gratuito.

www.imaestridelpaesaggio.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA