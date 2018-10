Palafrizzoni, Gori pronto a fare il bis

«Sono disponibile a ricandidarmi» Il sindaco Gori pronto a far il bis: lo annuncia in una conferenza stampa in corso a Palazzo Frizzoni.

«Pronto a ricandidarmi»: il sindaco Giorgio Gori pronto a fare il bis a Palazzo Frizzoni. Lo annuncia il primo cittadino in una conferenza stampa convocata per le 15. Gori ha sciolto dunque la riserva dopo la lunga pausa di riflessione: «Come vuole il mio spirito bergamasco non lascio le cose a metà – ha dichiarato –: Bergamo è cambiata, abbiamo creato opportunità di lavoro, aperto cantieri, investito sull’aiuto alle persone fragili e in cultura. La trasformazione è in corso e noi possiamo fare bene, ancora di più».

«Fare il sindaco è la cosa più difficile, la più difficile della mia vita professionale – ha detto il manager fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia ed ex direttore di Canale 5 e Italia 1 – però anche quella che mi ha dato grandi soddisfazioni». Così a 58 anni è pronto a rimettersi in gioco: lo ha annunciato alle 13 alla Giunta e poi alle 15 di martedì 9 ottobre alla stampa. «Sono orgoglioso di rappresentare Bergamo – dice – una città apprezzata anche fuori dalle Mura». Gori ha poi difeso anche un «modello Bergamo» costruttivo in un clima di insicurezza generale.

