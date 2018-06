Verso la chiusura delle visite al Santo

La Messa di ringraziamento in diretta tv Moltissimi bergamaschi si sono dati appuntamento a Sotto il Monte per l’ultimo saluto alle spoglie di Papa Giovanni XXIII. Alle 16 la Messa di ringraziamento con il vescovo di Bergamo.

C’è chi è tornato una seconda volta, ma anche una terza volta, per dare l’ultimo saluto a Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte. Le spoglie del Santo bergamasco si preparano a rientrare a Roma e nel suo paese natale continuano a confluire fedeli e pellegrini per un’ultima preghiera prima della partenza. C’è chi, appunto, è tornato anche più volte, per pregare vicino alle spoglie del Papa tanto amato dalla gente. Moltissimi i bergamaschi e i lombardi che si sono dati appuntamento alla Cappella della pace nell’ultimo giorno della Peregrinatio dell’urna del Santo Papa in terra bergamasca.

Sarà ancora possibile visitare le spoglie del Papa fino alle 14.30 (ora di chiusura delle iscrizioni) nella Cappella della Pace a Sotto il Monte. Le porte della Cappella della pace dovrebbero chiudersi alle 15-15.30. Alle 16 invece è prevista la celebrazione di ringraziamento presieduta dal vescovo, monsignor Francesco Beschi. La Messa verrà trasmessa in diretta su Bergamo Tv, sul nostro sito e sulla pagina Facebook. Dopo la celebrazione invece è prevista la partenza per Roma. Alle 19 tutte le campane della diocesi suoneranno a festa in segno di ringraziamento.

