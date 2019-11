«Papa Giovanni», l’esodo dei medici

Dal 2018 hanno lasciato in 36 Il sindacato Anaao-Assomed: tra le cause ritmi di lavoro decisamente elevati. Il direttore sanitario, Pezzoli: «Nessuna fuga, i medici scelgono di lasciare per condizioni economiche migliori nel privato e migliore qualità di vita per la medicina di base». Due pagine su «L’Eco» di sabato 2 novembre.

I medici ospedalieri scarseggiano: i concorsi per nuove assunzioni (in Lombardia il turn over è autorizzato fino al 95%), spesso vanno deserti, professionisti che vanno in massa in pensione, altri lasceranno approfittando di Quota 100. Una problematica nazionale, che investe anche l’Asst «Papa Giovanni» di Bergamo, 800 medici assunti, effettivamente in servizio intorno ai 650. Con un numero, però, che accenna a diminuire, perché, oltre ai pensionamenti, ci sono intere «pattuglie» di camici bianchi che optano per strutture private o per la medicina di base.

Il sindacato Anaao-Assomed da tempo sta segnalando il fenomeno e indica anche che tra le componenti che portano i medici a scegliere di lasciare il «Papa Giovanni» c’è anche il non trascurabile fattore «condizioni di lavoro»: «Sia per la carenza cronica di medici, sia per la difficoltà di mettere in atto un buon turn over, sia perché i ritmi di lavoro sono decisamente elevati, c’è più gente che decide di spostarsi altrove», sottolinea Annapaola Callegaro, segretario aziendale Anaao-Assomed ». Le cifre raccolte con uno studio ad hoc di Anaao-Assomed raccontano di non pochi trasferimenti: tra il 2018 e il 2019 (dati fino a settembre) sono stati 36 i medici che hanno deciso di lasciare il «Papa Giovanni».

«Fuga dell’ospedale? Non la metterei proprio in questi termini. In realtà il fenomeno dell’esodo dalle strutture ospedaliere non è una peculiarità del “Papa Giovanni”, il problema esiste in gran parte delle strutture pubbliche. I medici scelgono di lasciare per condizioni economiche migliori nel privato, migliore qualità di vita per la medicina di base, perché non ci sono guardie, turni festivi e weekend da coprire. Inoltre, a quello che sulla carta può sembrare un esodo, si sommano anche i posti lasciati vacanti dalle persone che vanno in pensione o di chi ha approfittato della Quota 100», spiega dal canto suo Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst «Papa Giovanni XXIII».

