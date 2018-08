Parchi senza barriere e giochi inclusivi

Dalla Regione un milione ai Comuni Ammonta a un milione di euro a fondo perduto la cifra stanziata da Regione Lombardia ai Comuni o alle Unioni dei Comuni da 10 a 30 mila abitanti per superare le barriere architettoniche nei parchi e installare strutture di gioco e sport fruibili anche dai minori disabili. La proposta è dell’assessore a Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini.

«L’idea - dice Bolognini - nasce da un confronto sul territorio con gli Enti locali e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus. Quello che per un ragazzo puo’ sembrare un bene superfluo, come per esempio una piccola pavimentazione antisdrucciolevole, per un bambino portatore di disabilità diventa un’opportunità preziosa, se non irrinunciabile, che vogliamo diffondere».

Il bando col decreto attuativo alla delibera regionale sara’ pubblicato martedi’ 14 agosto. I progetti ammessi saranno finanziati sino ad esaurimento delle risorse e ad ognuno sara’ riconosciuto un importo non superiore a 25.000 euro e non inferiore a 10.000 euro.

“I tempi - spiega l’assessore - sono strettissimi. I Comuni o le Unioni dei Comuni entro il 10 settembre dovranno presentare la domanda con un solo progetto gia’ approvato, il cronoprogramma degli interventi e il piano economico-finanziario, indirizzandola alla Direzione Politiche sociali, abitative e disabilita’ esclusivamente tramite pec (politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it)”.

GRADUATORIA ENTRO 10 OTTOBRE - Un nucleo di valutazione regionale, appositamente istituito, esaminera’ i progetti e stilera’ la graduatoria che verra’ pubblicata sul Bollettino regionale (Burl) entro il 10 ottobre.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - «I beneficiari - aggiunge Bolognini - dovranno rispondere, ancora via pec, per accettare il contributo concesso e da quella data avranno due mesi per realizzare le opere che, in ogni caso, dovranno concludersi entro il 2018. Meta’ del contributo sara’ erogato subito dopo l’accettazione. L’altra meta’, previa presentazione di una relazione che attesti la conclusione degli interventi, corredata dai documenti validi a rendicontarli».

FINANZIABILITA’ DEI PROGETTI - Per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere un punteggio pari o superiore a 15 punti complessivi, in base all’adeguatezza e alla coerenza delle soluzioni progettuali: per il rispetto delle finalità del bando (da 0 a 10 punti); per i costi di realizzazione dell’opera e/o acquisto delle attrezzature (da 0 a 10 punti); per la previsione di cofinanziamento (da 0 a 10 punti). In caso di parità tra più domande sarà tenuto conto della data di ricezione.

