Parco dei Colli, più aree verdi No alla Tangenziale Sud, sì al tram Presentato ai dieci Comuni interessati il nuovo Piano territoriale di coordinamento. Meno agricoltura e più aree verdi ma niente Tangenziale Sud e strategica invece la tranvia.

È stato presentato martedì 3 luglio nella sede di Valmarina e mercoledì a Villa d’Almè e Torre Boldone ai cittadini dei dieci Comuni che compongono il Parco dei Colli il nuovo Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo. Il Piano – ora in fase di Valutazione ambientale strategica con la possibilità concessa ai cittadini di presentare osservazioni – sarà inviato entro fine anno in Regione per l’autorizzazione definitiva entro l’estate 2019. Accorpa tutti i piani settoriali precedenti (nuclei abitativi, agricolo, forestale e tempo libero), si aggiorna agli adempimenti di legge con il piano paesistico regionale e semplifica la normativa esistente.

