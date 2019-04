Parigi, terrificante incendio a Notre Dame

Collassato il tetto e crollata la guglia -Video È completamente collassato il tetto della cattedrale. Le immagini stanno facendo il giro del mondo.

Assume dimensioni sempre più drammatiche l’incendio divampato sul tetto della cattedrale di Notre Dame, nel centro di Parigi. Il rogo sarebbe partito da un’impalcatura per lavori di restauro, e in poco tempo ha danneggiato buona parte del livello superiore della chiesa, inclusa la guglia centrale. Emmanuel Macron ha rinviato un discorso alla nazione che era in programma alle 20 in merito alla riappacificazione nazionale dopo le proteste dei Gilet Gialli. Il presidente francese sta seguendo l’evolversi della situazione.

Plumes of smoke rises from Notre Dame

(Foto by AP)

La zona intorno alla Cattedrale è stata evacuata, l’incendio è fuori controllo.

