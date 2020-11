Parole, immagini, video e podcast

La proposta della Diocesi per L’Avvento Un cammino da vivere insieme. Il Vescovo Beschi e la Diocesi hanno creato un percorso di cura e di riflessione che si snoda in tutto il tempo dell’Avvento e si affida anche ai canali inediti come video, audio e immagini per superare la distanza fisica imposta dalla pandemia.

Celebrare il Natale in tempo di pandemia sarà un po’ diverso rispetto al nostro immaginario tradizionale. Le abitudini cambieranno, ma non cambierà il desiderio di accogliere la vita e di essere presenti lì dove essa accade. Il cammino d’Avvento costruito grazie alla collaborazione tra i diversi uffici pastorali della Diocesi prende forma partendo da un’idea di essenzialità.

Scegliere di accompagnare le comunità con una proposta essenziale è segno di cura, attenzione e rispetto nei confronti del tempo particolare che stiamo vivendo. L’invito del Vescovo Francesco è quello di accogliere la vita oltre le tradizioni: «Accogliamo con fede la meraviglia di Dio che diventa uomo e che oggi ci provoca a riconoscerlo in ogni persona umana. La celebrazione del Natale di Gesù è capace di aprire il cuore all’accoglienza della vita in tutte le sue manifestazioni, particolarmente in quelle che riconosciamo nelle persone più delicate e dimenticate. Servire la vita dove la vita accade diventa allora accogliere la vita quando questa accade. È il nostro impegno, è la nostra speranza».

«Tenerezza», una rivisitazione dell’icona di Nain

Ripercorrendo i passi dell’Avvento e i brani del Vangelo proposti, il tema suggerito dal Vescovo verrà declinato in sei diversi spunti incentrando la riflessione sull’accoglienza della vita in ogni occasione. Il cammino inizierà il 29 novembre, prima domenica d’Avvento, in cui il tema sarà quello dell’attesa e ci si preparerà ad accogliere la vita come i servitori a cui viene chiesto di vegliare. La 2ª settimana è incentrata sul tema della prova da affrontare prendendo esempio da Giovanni Battista nel deserto. Durante la 3ª domenica d’Avvento la vita prenderà forma nella testimonianza di Verità e di Luce sempre riprendendo la figura di Giovanni Battista davanti a suoi interlocutori. A seguire, il tema sarà declinato tramite l’affidamento ad una Parola che chiama con amore come ha fatto con Maria. A Natale il tema centrale sarà quello della gioia per Dio che si è fatto uomo, mentre l’incontro, capace di stupire e riconoscere l’Altro, caratterizzerà l’Epifania.

Su www.oratoribg.it i sussidi per tutta la famiglia, dai piccoli fino agli adulti, in un cammino quotidiano e condiviso.

I PERCORSI MULTIMEDIALI. FOTO, IMMAGINI E AUDIO.



Di settimana in settimana, la Parola verrà tradotta in immagini, parole ed esperienze tangibili grazie alle fotografie di Alfonso Modonesi, fotografo bergamasco, e le testimonianze di alcuni laici della nostra Diocesi. Ogni tematica troverà corrispondenza nelle diverse narrazioni proposte. Nei giorni feriali, un versetto del Vangelo domenicale accompagnerà i passi delle famiglie verso il Natale. Di seguito si potrà approfondire la Parola con il commento di don Luca Della Giovanna, biblista della nostra Diocesi, e un invito alla preghiera. Anche i più piccoli di casa avranno uno spazio a loro dedicato: ogni giorno saranno chiamati a giocare con la Parola scoprendone il significato in un clima di curiosità e complicità nella ricerca. Nei giorni festivi, invece, la condivisione è pensata per accadere intorno alla tavola ascoltando il Vangelo del giorno e il commento di Paolo Curtaz, teologo e cercatore di Dio. La struttura del libretto è supportata da alcuni QR-Code tramite cui sarà possibile accedere ai video delle testimonianze e dei commenti dei Vangeli domenicale.

«Gioia»

LA PAROLA DI DIO ANCHE IN PODCAST

«Accogliamo la vita» è la proposta che, per il prossimo tempo di Avvento, la Chiesa di Bergamo fa a tutti i giovani cristiani. E, a differenza del solito, lo fa con una modalità un po’ inedita: un podcast! E ci auguriamo che possa essere: bella, utile ed efficace! «Accogliamo la vita!» con le cuffie nelle orecchie! A partire dalla prima domenica di Avvento - il prossimo 29 novembre - e fino al giorno di Natale, ogni giorno ci sarà a disposizione un audio sui canali della Diocesi di Bergamo su Spotify, Google o Apple podcast. Ogni giorno la Parola di Dio ci raggiungerà là dove la vita quotidiana accade: in auto, sul treno, durante una passeggiata, davanti ad una tazza di caffè Ogni audio vuole essere un aiuto per cominciare personalmente la giornata con Dio: ci chiederà quindi di stare cinque minuti in silenzio, con cuore accogliente, per poter trovare passo giusto. Questo podcast può essere considerato non solo un appuntamento personale ma anche comunitario, ovviamente «a distanza». Saremo in tanti ad ascoltare il medesimo messaggio, a vivere in modi diversi lo stesso cammino. Una piccola comunità virtuale che, a distanza ma connessa, inizierà la giornata con 27 giovani che, a partire dal Vangelo di ogni giorno, con un commento ci provocheranno nella riflessione. E ci inviteranno ad appuntare qualche parola chiave. Come cristiani crediamo che Dio si è fatto uomo duemila anni fa in Gesù ma continua ogni giorno a fare visita agli uomini di questo mondo: a ciascuno di noi l’augurio di poter cogliere le tracce della sua presenza.

LA PROPOSTA PER CATECHISTI E NON

n questo tempo di forzato distanziamento fisico, i cristiani non possono dimenticare l’importanza della socialità e soprattutto della comunità. Una proposta specifica on-line sarà di approfondimento per laici impegnati, in modo particolare per catechisti, lettori, animatori della liturgia e della carità, con alcune schede dell’Ufficio Catechistico. Oltre a ciò, disponibili per tutti, anche quattro video del teologo Paolo Curtaz che seguiranno la scansione tematica del libretto preparato per le famiglie. A partire da lunedì 23 novembre, sul sito www.catechesibg.it saranno disponibili inoltre quattro tracce-guida e sei schemi per l’animazione della celebrazione eucaristica domenicale e del Natale.

