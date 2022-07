Parrocchia di Sant’Anna, festa patronale. In Città Alta la Madonna del Carmine

Prendono il via sabato 16 luglio, nella parrocchia di Sant’Anna in Borgo Palazzo, le celebrazioni della festa patronale. Questo il programma delle celebrazioni. Sabato: alle 18,30 Messa della vigilia; alle 20 servizio ristorante e pizzeria in oratorio. Domenica, giornata dedicata agli anziani e agli ammalati: alle 10,30 Messa, seguita da un aperitivo organizzato dal gruppo Unitalsi; dalle 19,30 servizio ristorante e pizzeria sempre in oratorio. Martedì 19 luglio: alle 20,45 fiaccolata sotto le stelle. Giovedì 21 luglio, giornata eucaristica: dalle 10,30 alle 17,30 esposizione e adorazione eucaristica continua. Sabato 23 luglio: dalle 19,30 servizio ristorante e pizzeria. Domenica 24 luglio: alle 18 Messa solenne, seguita dalla processione con la statua di Sant’Anna; dalle 20 servizio ristorante e pizzeria. Martedì 26 luglio, festa di Sant’Anna: alle 10 Messa solenne.