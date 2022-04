Partita contro il Lipsia, divieto di vendita alcolici nella giornata di giovedì - Le info

I divieti si applicano nelle sottoindicate zone:

ZONA 1 CITTA’ ALTA

Area ricompresa all’interno a delle mura venete.

ZONA 2 CENTRO CITTA’

Area ricompresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze, anch’esse da ricomprendere nel divieto:- P.le Marconi- Via Bono;- Via Fantoni- Via Martiri di Cefalonia- Via Camozzi,- Via Pignolo,- Piazzetta del Delfino;- Via Pelabrocco;- Viale Vittorio Emanuele;- Via Tasca;- Via Rotonda dei Mille,- Via Garibaldi;- Via Nullo;- Via Palma il Vecchio;- Via Previtali;- Via Baschenis;- Via Simoncini;- Via Bonomelli.

ZONA 3 STADIO

Area ricompresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze, anch’esse da ricomprendere nel divieto:- Largo Galgario;- via Suardi;- via Corridoni;- Via Legrenzi;- via Tito Livio;- via Ponte Pietra;- via del Guerino;- Via de Gasperi;- Via Pescaria;- Via Vanoni;- via Mafalda di Savoia;- via Baioni;- via Nazario Sauro;- P.le Oberdan;- via Cesare Battisti;- via Muraine.