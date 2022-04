Pasqua, alle 10,30 in Cattedrale la Messa solenne con il Vescovo

Domenica 17 aprile ricorre la solennità della Pasqua, che fa memoria della Risurrezione di Gesù Cristo. Alle 10,30 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, al termine della quale porgerà i suoi auguri all’intera diocesi e alla società bergamasca e impartirà la benedizione pasquale solenne. Dopo la Concelebrazione eucaristica, il Vescovo raggiungerà il Nuovo Albergo Popolare per portare gli auguri e le sue riflessioni agli ospiti, ai volontari, ai responsabili e alla comunità interna delle suore delle Poverelle. Alle 17, sempre in Cattedrale, il Vescovo presiederà i Vespri.