Pasqua da turisti, volano valli e laghi: prenotazioni fino al 90% delle camere

Le previsioni Piovono prenotazioni e le località di villeggiatura di valli e laghi si preparano a un weekend di Pasqua più che positivo. Dopo due anni di restrizioni e chiusure si torna a festeggiare Pasqua e Pasquetta in hotel e le premesse sono buone anche per il lungo week-end del 25 aprile.

I segnali sono più che positivi: cresce la voglia di trascorrere una vacanza tra ristoranti, alberghi e b&b delle nostre Orobie. E anche dei laghi, dove il pienone di Pasqua sarà, se possibile, superato da quello apparecchiato dalla «Sarnico-Lovere Run», la 25 chilometri che si correrà il 24 aprile sulla litoranea del lago d’Iseo.

Ascom Confcommercio Bergamo registra un’occupazione delle camere tra il 70 e il 90 per cento nelle valli e riporta le aspettative degli operatori del settore anche sulle prenotazione last minute, a copertura - anche se non totale - dei posti ancora disponibili. L’indagine Ascom basata sui dati rilevati dagli operatori del settore nelle principali località turistiche della nostra provincia evidenzia il ritorno, sul Sebino, di svizzeri, olandesi e tedeschi, con Lovere e Sarnico che mantengono il loro appeal e nei weekend registrano un soddisfacente tasso di occupazione, con punte di completo full.

Terme di San Pellegrino

Terme e non solo

La ripresa del turismo termale anche San Pellegrino torna a riempire camere, specialmente nei fine settimana: «Si sta lavorando bene con i turisti regionali, ma non manca chi proviene da Veneto e Piemonte» evidenziano da Ascom che punta il faro su Selvino, «una tra le località preferite per le vacanze, con prenotazioni in arrivo principalmente dal Milanese».

L’Altopiano di Selvino, con il monte Poieto

La conferma arriva anche da Promoserio: «Almeno l’80-90 per cento delle strutture sono occupate per Pasqua e ci sono buoni auspici per i successivi weekend, con il 100 per cento degli appartamenti prenotati» spiega il presidente Maurizio Forchini, e anche Michele Pesenti presidente di VisitBrembo riporta soddisfatto un buon andamento delle prenotazioni, rassicurando comunque «chi vuole raggiungerci in Valle Brembana a farlo: qualche posto lo troverà senz’altro».

La tendenza degli ultimi anni è anche quella del last minute. E se alberghi e b&b registrano prenotazioni alte, gli appartamenti a disposizione per gli affitti brevi sono esauriti

Scorcio di Sarnico che si rispecchia nel lago. Foto di Laura Barcella, Bergamo

Ottime prospettive anche per il lago d’Iseo: a sentire gli alberghi, in arrivo ci sono soprattutto turisti italiani, lombardi in testa; per i titolari di strutture extra alberghiere, campeggi in primis, le prenotazioni straniere rappresentano invece una fetta consistente.