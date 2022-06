Passa il treno, scintille dai binari: allertati i vigili del fuoco, controlli in via Moroni - Foto

Controlli dei vigili del fuoco domenica mattina, 5 giugno, al passaggio a livello di via Moroni a Bergamo. Verso le 9,15, secondo le prime informazioni disponibili, una donna che si trovava nelle vicinanze avrebbe visto delle scintille sotto le ruote di un treno di passaggio e ha avvertito i vigili del fuoco. Il convoglio non ha avuto problemi e ha continuato regolarmente la sua corsa. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per i controlli ai binari.