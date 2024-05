Pedopornografia, a Bergamo 160 indagini e 28 perquisizioni

Un fenomeno tanto agghiacciante e deprecabile quanto purtroppo estremamente diffuso. La pedopornografia, ovvero la diffusione di contenuti pornografici con protagonisti minorenni, è ormai da tempo sotto la lente della polizia postale di Bergamo. E i dati per il suo contrasto parlano chiaro. Negli ultimi dodici mesi, ovvero tra aprile 2023 e aprile 2024, sono state tratte in arresto a Bergamo e provincia due persone per «detenzione e condivisione di materiale pedopornografico» – in entrambi i casi «ingente», precisano gli investigatori –: arresti che sono scattati al culmine di diverse indagini on line e che, in 28 casi, si sono tramutate in perquisizioni in altrettanti abitazioni di bergamaschi intercettati sulla rete.

Una delle immagini contenute nel dossier diffuso dalla polizia postale in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia Le 28 perquisizioni sono poi sfociate in altrettanti sequestri di materiale informatico e digitale, computer o smartphone. In un anno la polizia postale di Bergamo ha effettuato 160 indagini contro la pedopornografia sul territorio provinciale: un settore che rappresenta la maggioranza delle indagini dell’ultimo anno di questa articolazione specialistica della polizia di Stato deputata alla prevenzione e contrasto della criminalità cibernetica e che lega le proprie origini proprio al tema della tutela dei minori da ogni possibile forma di sfruttamento e abuso online. Negli ultimi dodici mesi, infatti, la Postale ha portato a termine ben 261 indagini, di cui appunto 160 contro la pedopornografia on line. Anche i sequestri complessivi della polizia postale di Bergamo sono stati in tutto 38, di cui la maggior parte, 28, in indagini per pedopornografia.

Il dossier

E proprio domenica 5 maggio ricorre la «Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia» e in questa occasione, a livello nazionale, la polizia postale ha predisposto un dossier intitolato «Internet, il paese delle meraviglie?», che illustra i principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, i consigli anche per i genitori e lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle diverse iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti.

I dati nazionali