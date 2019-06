Vigili del fuoco al lavoro in una foto d’archivio

Pedrengo, incendio in discarica

Vigili del fuoco in azione Le fiamme questa mattina, mercoledì 26 giugno. Due squadre di pompieri da Bergamo. Odore acre nella zona.

Incendio in discarica questa mattina, mercoledì 26 giugno, a Pedrengo. Due squadre di Vigili del fuoco di Bergamo sono entrate in azione intorno alle sei per domare le fiamme, la cui origine è ancora sconosciuta. Un odore acre si è diffuso nella zona.

