Per i lettori arriva «L’Eco risponde» Con il giornale uno sportello per ripartire

Con il giornale uno sportello per ripartire Attraverso il giornale, il sito, i canali social, Bg Tv e Radio Alta un filo diretto con i lettori sui temi legati alla ripresa dopo l’emergenza.

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha lasciato uno strascico di domande alle quali tutti noi fatichiamo a trovare una risposta. Sia che siamo lavoratori o imprenditori, genitori, studenti, giovani o più anziani, stiamo cercando di capire come ripartire, dove trovare le forze economiche, ma non solo quelle, per rimetterci in carreggiata.

Oltre alle notizie che riguardano l’evoluzione della malattia e le regole per difenderci, abbiamo tutti sentito parlare di anticipazioni, di bonus e aiuti, di contributi più o meno a fondo perduto. Poi ci sono tutti i problemi legati al lavoro, a come gestirlo da casa o in azienda, come muoverci coi mezzi pubblici. E che dire delle continue notizie sugli incentivi per la casa? Sono moltissime le questioni che ci troviamo davanti, ma facciamo fatica a orientarci, a capire che cosa dobbiamo fare.

Per dare una risposta a queste tante domande il nostro giornale sta attivando uno sportello a disposizione di tutti i bergamaschi. Si chiama «L’Eco risponde»: offrirà ai lettori del giornale, a chi si tiene informato attraverso il nostro sito oppure grazie alle pagine dei nostri social, ai telespettatori di BergamoTv e agli ascoltatori di Radio Alta, la possibilità di un filo diretto non solo con un pool di esperti ma anche di porre domande, di chiedere approfondimenti e dettagli che andranno poi a incrementare l’informazione a disposizione di tutti.

Sarà insomma un nuovo modo di intendere le notizie, perché sarà proprio grazie alle domande dei lettori e degli ascoltatori, all’interazione con loro, che le notizie cresceranno, diventeranno sempre più dettagliate, più utili e interessanti per tutti.

Partiremo con alcuni temi, quelli che riteniamo essere gli argomenti attualmente più interessanti per il pubblico. Ma sarà proprio il pubblico, attraverso le sue domande, con le richieste di chiarimenti ed esponendoci i suoi dubbi, a guidarci anche verso altri temi.

In primo piano ci saranno: il tema della sanità, con le tante questioni che la diffusione del virus ha lasciato irrisolte; quello del lavoro, le regole da rispettare in azienda, l’impatto sui contratti, sulla gestione del proprio tempo. E poi l’economia domestica, intesa in tutte le sue sfaccettature cominciando dai problemi di sostentamento materiale fino alla gestione dei figli, degli anziani, dei disabili. Un discorso approfondito merita il tema casa: ogni giorno leggiamo o sentiamo parlare di agevolazioni, di bonus, che cosa c’è di vero, come utilizzarli? Fra gli altri temi: la mobilità, la viabilità e i trasporti in questo tempo di lento ritorno verso la normalità; la scuola e l’università: come riprenderanno, come si dovranno comportare studenti e famiglie?

Su tutti questi temi i lettori, a cominciare da oggi, potranno porci domande, noi le raccoglieremo, le sottoporremo agli esperti e pubblicheremo le loro risposte, i loro video, i documenti che potranno servire a chiarire meglio, i link ai quali collegarsi per approfondire oppure presentare una domanda di contributo. Risposte dalle quali nasceranno altre domande, che amplieranno la notizia, rendendola man mano sempre più completa e sempre più utile. Gli sportelli saranno trasmessi anche in tv e potranno essere rivisti sul sito de L’Eco di Bergamo e sulla pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Il primo passo per partecipare attivamente a L’Eco risponde è registrarsi da questo link: www.ecorisponde.itChi si iscrive sarà coinvolto tramite mail per capire quale tema è di maggior interesse e verrà aggiornato se non riuscirà a seguire costantemente l’evoluzione di un tema.

