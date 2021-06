«Per la variante indiana, due dosi efficaci». Bertolaso: dal 25 giugno si può spostare la data Ha risposto alle domande più ricorrenti e significative degli utenti social in materia di vaccini anti Covid. Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, ha fornito un quadro rassicurante ai lombardi che hanno chiesto lumi sui canali social di Lombardia Notizie.

Una prima certezza: «Solo dal 25 giugno sarà possibile spostare data, ora e luogo del richiamo della vaccinazione con un preavviso di 7 giorni, collegandosi al portale per le prenotazioni. Ma lo si faccia solo per casi particolari e si evitino abusi, mi appello al senso civico, altrimenti si determina uno squilibrio nel sistema delle vaccinazioni», ha raccomandato Bertolaso.

Altra domanda ricorrente: chi ha ottenuto la prima dose in Lombardia, può effettuare il richiamo in un’altra regione dove trascorre le vacanze? «La risposta non compete a noi, ma alla sensibilità delle regioni in cui i lombardi trascorreranno le vacanze». E cittadini che si sono vaccinati con la prima dose fuori regione possono completare il ciclo vaccinale in Lombardia? «Noi siamo disponibili – ha chiarito Bertolaso –, ma attendiamo indicazioni governative». Altra domanda: è possibile somministrare Johnson & Johnson in Lombardia anche agli under 60? Risposta secca di Bertolaso: «No, non è somministrabile agli under 60. È un vaccino gemello di AstraZeneca, a vettore virale». Un altro utente chiede: dobbiamo preoccuparci della variante indiana? «Non dobbiamo abbassare la guardia – replica Bertolaso –. Non abbiamo certezze matematiche che la prima dose di vaccino neutralizzi questa variante, mentre è confermata l’efficacia con la seconda inoculazione». Sull’uso di vaccini diversi tra prima e seconda somministrazione: «Chi ha ottenuto la prima dose del vaccino AstraZeneca e ha meno di 60 anni, completerà la vaccinazione con Pfizer o Moderna. Da medico confermo che due vaccini diversi contro lo stesso virus costituiscono un rinforzo per la capacità immunitaria». E ancora: ci sarà un canale preferenziale per vaccinare i nuclei familiari? «Tra il 19 luglio e il 5 agosto ci sarà l’apertura straordinaria di 100 mila slot per i ragazzi dai 12 ai 18 anni». Poi un riferimento agli Europei: quale giocatore della Nazionale porterebbe nella squadra che «dirige» in Lombardia? «Spinazzola. È uno che corre e non si ferma mai: un po’ quello che è lo spirito di questa regione e della squadra che ha ottenuto risultati straordinari nel campo delle vaccinazioni».

