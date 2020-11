Per le imprese ma anche i liberi professionisti

Nuovi bandi a sostegno dei bergamaschi Al via una nuova fase del programma Rinascimento Bergamo con il lancio di un nuovo bando per le «spese inderogabili» a supporto delle micro-imprese colpite dal secondo lockdown e con l’introduzione del bando «Anguissola» rivolto a studi professionali, studi associati, liberi professionisti, lavoratori autonomi a partita Iva e consulenti.

L’introduzione di un secondo lockdown (DPCM 3.11.2020) che ha portato in Lombardia alla chiusura di molte attività commerciali e artigianali, ha spinto il Comune di Bergamo a ripensare le opportunità di supporto offerte dal Programma Rinascimento Bergamo per rispondere a questa nuova situazione di crisi. In accordo con Intesa Sanpaolo, e in collaborazione con Cesvi, nuovi contributi a fondo perduto saranno erogati a sostegno delle micro-imprese colpite dalle nuove restrizioni.

Il primo bando Spese Inderogabili, chiuso il 31 agosto, ha riscosso un grande successo andando a supportare oltre 2.700 imprenditori appartenenti a diversi settori – tra cui commercio al dettaglio (25%) dei servizi di ristorazione (16%) e dei servizi per la persona (14%) - erogando oltre 4 milioni di euro, di cui circa il 60% entro i 10 giorni dalla presentazione della domanda. Il bando «Spese Inderogabili Flash» supporterà le micro-imprese colpite dalle chiusure introdotte con il Dpcm del 3.11.2020 e la conseguente attivazione della zona rossa nel territorio. Per questo bando è stato stanziato un milione di euro.

Il bando Spese Inderogabili Flash prevede l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di 1.000 euro per ogni partecipante selezionato e sarà aperto dal 16 novembre ore 12.00, fino al 30 novembre 2020 ore 12.00.

Questo bando ripropone i medesimi requisiti di partecipazione che hanno caratterizzato il precedente Bando per le Spese Inderogabili ovvero:

• essere microimpresa ai sensi della normativa UE: si definisce microimpresa secondo la normativa comunitaria un’impresa che occupa meno di 10 persone; realizza un fatturato annuo oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di euro;

• avere una sede operativa nel Comune di Bergamo;

• essere iscritte e attive al Registro Imprese di una Camera di Commercio;

• non aver subito condanne penali o essere state interessate da una delle misure di cui all’art. 80, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016.

A differenza del precedente bando questo riguarderà solo le attività sottoposte a chiusa al pubblico ai sensi del Dpcm del 03/11/2020.

Per partecipare al Bando Spese Inderogabili Flash ci saranno due modalità: la prima sarà di tipo «Flash» ovvero le imprese che hanno partecipato al bando Spese Inderogabili, sono state valutate positivamente in relazione ai loro requisiti e quindi hanno ricevuto un contributo verranno contattate attraverso una comunicazione elettronica. Le imprese che confermeranno la sussistenza dei criteri oggettivi per l’assegnazione del nuovo contributo potranno confermare la richiesta di contributo.

Le imprese che invece non hanno partecipato al bando Spese Inderogabili potranno presentare domanda di partecipazione - tra le ore 12.00 del 16 novembre e le ore 12.00 del 30 novembre 2020 - tramite la procedura online che sarà resa disponibile al link https://www.rinascimentobergamo.it/bandi/partecipa.

Al Programma Rinascimento si aggiunge un’ulteriore novità, ovvero l’introduzione del «Bando Anguissola» rivolto a studi professionali, studi associati, liberi professionisti, lavoratori autonomi a partita Iva e consulenti interessati a realizzare progetti di consolidamento, adeguamento, rinnovamento, innovazione e/o riorganizzazione della propria attività, a seguito della mutazione delle condizioni lavorative e di vita.

Il bando, che intende assegnare contributi a fondo perduto, accompagnati da finanziamenti di impatto, a tasso agevolato e senza garanzie, vuole dare priorità ai progetti portatori di idee e finalità coerenti con il mutato contesto nel territorio e che punteranno a raggiungere risultati concreti e misurabili. Le risorse stanziate per il Bando Anguissola ammontano a € 2.500.000 di cui € 500.000 a fondo perduto erogati da Cesvi e € 2.000.000 in finanziamenti d’impatto erogati direttamente da parte di Intesa Sanpaolo.

Per partecipare i soggetti devono:

• Avere sede legale o domicilio fiscale della propria attività nella città di Bergamo o, in alternativa, avere residenza nella città di Bergamo, nel caso di persone fisiche;

• Non essere “impresa” ovvero non avere registrato la propria P.IVA presso una CCIA;

• Non avere presentato istanza di partecipazione per i Bandi Michelangelo e/o Raffaello e devono inoltre soddisfare i requisiti specifici in base alle categorie a cui appartengono.

Il Bando offre la possibilità di realizzare interventi in diverse aree, in autonomia o in partenariato, di adeguamento normativo legato alle prescrizioni e alle restrizioni Covid-19; di organizzazione e servizi; di innovazione, anche sociale ed ecologica; interventi per la creazione di partenariati e per l’integrazione strategica tra professionisti. Sono ammesse le spese sostenute nel periodo tra il tra il 9 marzo 2020 e la data della rendicontazione finale delle attività, che in ogni caso non dovrà superare il 31 dicembre 2021.

Le domande di partecipazione al bando Anguissola vanno presentate a Cesvi tramite la procedura online che sarà resa disponibile al seguente link https://www.rinascimentobergamo.it/bandi/partecipa tra le ore 12 del 16 novembre e le ore 12 del 31 dicembre 2020.

Sono ancora attivi i bandi Michelangelo e Raffaello che hanno portato all’approvazione di 290 progetti con oltre 1,6 milioni di euro destinati a fondo perduto e oltre 2,3 milioni di euro destinati a finanziamenti d’impatto. Gli interventi finanziati da questi bandi stanno accompagnando l’economia della città verso il domani e rappresentano lo spirito del suo rinascimento. Per permettere ad altre aziende di beneficiare di questa opportunità è quindi stato deciso di prorogare la scadenza dei bandi «Michelangelo» e «Raffaello”» al 28 febbraio 2021.

Per maggiori informazioni e per accedere ai bandi: www.rinascimentobergamo.it. Infoline: 800 694 924

