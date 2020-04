Per Pasqua la spesa per le famiglie sole

Resta attivo il numero verde per gli aiuti Molte le iniziative messe in campo dalla rete di «Bergamo Aiuta» per stare vicino ai cittadini in questa festività segnata dal coronavirus.

Una colomba per gli ospiti delle strutture di accoglienza, generi alimentari per le famiglie in difficoltà. E fiori davanti ai cancelli dei cimiteri cittadini chiusi per l’emergenza coronavirus, un gesto simbolico dell’amministrazione comunale, per chi non c’è più. Sarà una Pasqua diversa quest’anno. Non solo per chi dovrà rinunciare al pic-nic fuori porta. C’è chi si ritroverà solo, a casa, perché l’ordinanza non gli permette di raggiungere parenti o amici. Ma grazie alla macchina organizzativa messa in piedi dal Comune di Bergamo, con i tanti volontari scesi in campo e le realtà private che stanno dando il loro contributo, nessuno sarà lasciato davvero solo.

I volontari hanno già provveduto a consegnare 500 pacchi di cibo e generi alimentari nelle case delle famiglie più fragili della città: «Un grande regalo di Pasqua per chi è più in difficoltà – spiega in una nota Palazzo Frizzoni -, un’iniziativa possibile grazie a Chicco Cerea, che ha destinato una parte del copioso materiale arrivato alla Fiera di via Lunga nei giorni scorsi allo chef bergamasco, impegnato a garantire i pasti al personale e ai volontari dell’ospedale da campo. Vista la grande generosità dei fornitori, è stato possibile quindi consegnare parte del cibo ai più bisognosi della città, grazie all’impegno dei volontari e dei Vigili del Fuoco».

In questi giorni sarà garantito anche il servizio di consegna del cibo in collaborazione con il Banco Alimentare grazie alla concessionaria Oberti, che da settimane mette a disposizione della città uomini e mezzi.

Anche l’aeroclub di Bergamo ha voluto fare un regalo: capretto e colombe di Pasqua per gli operatori e gli ospiti delle strutture di accoglienza. A fare da corrieri speciali i volontari dell’associazione Orobicambiente. Anche domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile (dalle 9 alle 13) Bergamo Aiuta con il numero di telefono 3420099675 : gli operatori risponderanno alle persone anziane, sole e fragili della città, garantendo loro assistenza. In caso di necessità è possibile mettersi in contatto con il Comune di Bergamo anche attraverso l’indirizzo email covid19@solcocittaaperta.it e attraverso la App 1Safe.

L’amministrazione comunale ha inoltre avviato un’iniziativa speciale nei cimiteri cittadini. Come gesto simbolico, gli ingressi dei cimiteri della città saranno ornati con dei fiori. Il Comune ha inoltre avviato una collaborazione con la ditta Aprica, che si occuperà della pulizia e del decoro delle tombe e dei vialetti all’interno dei tre cimiteri di Bergamo (Monumentale, Grumello del Piano e Colognola). Anche i servizi cimiteriali saranno aperti e al lavoro in questi giorni di Pasqua.



