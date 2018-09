Percassi: «Se guardo la qualità

un’Atalanta così non c’è mai stata» Intervista esclusiva a L’Eco. Il presidente parla dell’organico, del mister, delle ambizioni, del settore giovanile e dello stadio.

«Non cambio i giudizi per due gare. E penso a step: salvezza, salvezza facile, sopra c’è il sogno. Nelle prime dieci a Natale? Se posso firmo subito: è la strada per stabilizzarci in una fascia prestigiosa di classifica». Queste alcune delle dichiarazioni che il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato a Pietro Serina.

