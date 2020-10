Perde il sentiero sul monte Torcola

Soccorso un bergamasco di 54 anni L’allarme è arrivato verso 14.30 per un uomo di 54 anni, residente in provincia di Bergamo.

Intervento domenica pomeriggio 11 ottobre per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. L’allarme è arrivato verso 14.30 per un uomo di 54 anni, residente in provincia di Bergamo.

Era partito nella mattina intorno alle 8 per andare a fare escursione verso il Monte Torcola. In fase di rientro però ha perso il sentiero e si è trovato in difficoltà. Erano le 13.30 quando ha chiamato il 112. Sono partite le squadre della VI Orobica, che lo hanno rintracciato poco prima delle 16. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’uomo stava abbastanza bene, lo hanno accompagnato a valle.

