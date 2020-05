Perdono l’orientamento a Schilpario

Recuperate due escursioniste - Foto Hanno perso l’orientamento sui monti dei pressi di Schilpario e sono state soccorse dai Vigili del fuoco.

Alle 12.30 del 27 maggio, una squadra di Brescia, con personale Saf, è intervenuta per soccorrere due escursioniste che hanno perso l’orientamento sui monti nei pressi del Comune di Schilpario.

Le due escursioniste, dopo aver provato in autonomia a ritrovare il sentiero, trovandosi in difficoltà ma senza perdersi d’animo, hanno allertato il 112 e, immediatamente, la Sala Operativa dei Vigili del fuoco è riuscita ad ottenere la loro geolocalizzazione, facendo intervenire la squadra di competenza territoriale. Sono state raggiunte e portate al sicuro illese dopo circa due ore di cammino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA