«Perso in via S. Alessandro a Bergamo»

La mamma: aiutateci a ritrovarlo - Foto Il pupazzo di sua figlia Emma, 2 anni, è stato perso domenica mattina, in via Sant’Alessandro a Bergamo. La mamma lancia un appello, nella speranza di ritrovarlo.

«Buonasera,chiedo il vostro supporto per ritrovare l’amatissimo coniglietto peluche di mia figlia.L’ha perso nella mattina di domenica 12 gennaio, mentre passeggiavamo in via Sant’Alessandro a Bergamo.Ci siamo accorti subito della sua mancanza, ma, ritornati sui nostri passi, il peluche era già sparito» ci ha scritto la mamma.

«Grazie in anticipo a chi volesse aiutarci a ritrovarlo spargendo la voce - scrive la mamma -. Offriamo in cambio una torta fatta in casa e un dolce sorriso colmo di gratitudine». Chi avesse informazioni può scrivere a redazioneweb@eco.bg.it: inoltreremo i messaggi alla mamma, oppure direttamente a plum_hun@hotmail.com.

