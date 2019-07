Perso l’orsetto delle coccole in centro

«L’appello di un papà on line» Ciao a tutti , purtroppo oggi (sabato 27 luglio) mia figlia Vittoria ha perso il suo orsetto delle coccole in prossimità dell’incrocio di Via Paglia e via Paleocapa, a Bergamo».

« Chiunque lo trovi o l’abbia magari raccolto da terra mi può contattare? Se qualcuno lo dovesse trovare verrà ricompensato». Lo scrive un papà, di nome Pietro, su «Sei di Bergamo se...» e L’Eco di Bergamo rilancia l’appello nella speranza di aiutare il bambino, come è già capitato in altre occasioni. La piccola Vittoria dorme con il suo orsetto e il papà ha già ripercorso il tragitto ala ricerca del pupazzo: «L’ha perso intorno alle 11, scendendo dalla macchina. Se qualcuno lo avesse trovato, ci aiuti». Ecco il numero del papà: 347/5825177. Nel frattempo una segnalazione: «Una signora lo ha visto sopra un bidone in via xx settembre vicino al Balzerino. Spero possa esserle utile!» scrive una lettrice.

